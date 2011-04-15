Генеральным директором сети клиник "Будь Здоров" назначен Ф.Миронович

Пост генерального директора сети клиник "Будь Здоров", принадлежащей СПАО "Ингосстрах", занял Филипп Миронович. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



В новой должности он будет отвечать за дальнейшее развитие сети клиник, совершенствование информационной системы, повышение качества обслуживания пациентов.



Ф.Миронович родился в 1989 году. В 2012 году окончил магистратуру экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова по направлению "Мировая экономика". Он обладает большим и уникальным опытом предпринимательства и менеджмента в области медицины и IT. С 2011 – 2014 гг. был генеральным директором "МедСевен", с 2014 года - СEO "Открытая клиника". Он также являлся руководителем и сооснователем Robomed Network, компании, специализирующейся на создании экосистемы цифрового здравоохранения. Ф.Миронович - председатель Комитета по информационным технологиям Ассоциации частных клиник Центрального федерального округа, член Ассоциации разработчиков искусственного интеллекта в медицине "Национальная база медицинских знаний", участник проектного комитета Оператора биомедицинских данных.



Комментируя своё назначение, Ф.Миронович отметил: "На новой должности планирую сосредоточиться на развитии IT-системы клиники, внедрении современных методов и технологий управления процессами и сопровождения пациентов. Буду внедрять систему 4П-медицины как новую модель здравоохранения, которая включает: персонализацию (индивидуальный подход к каждому пациенту с учётом физиологических особенностей человека), предикцию (выявление предрасположенности к развитию заболевания), превентивность (предотвращение или снижение риска развития болезни) и партисипативность (активное участие человека в профилактике возможных заболеваний и их лечении)".



Сеть клиник "Будь Здоров" - собственный проект СПАО "Ингосстрах", реализуемый с 2005 года. На сегодняшний день 3 медицинских центра сети "Будь Здоров" функционируют в Москве и 6 в других городах России: Санкт-Петербурге, Краснодаре, Уфе, Казани, Каменске-Уральском и Сочи. В Москве клиники "Будь Здоров" на Сущевском валу, на Комсомольском проспекте и клиника "Будь Здоров" в Санкт-Петербурге получили статус многофункциональных семейных клиник с высокоэффективным педиатрическим отделением. Также педиатрические отделения работают в клиниках в Краснодаре, Казани и Сочи. В Москве создана собственная клинико-диагностическая лаборатория и служба скорой медицинской помощи. Пропускная способность клиник позволяет обслуживать более 250 тыс. пациентов в месяц. С сетью клиник "Будь Здоров" работают все крупнейшие страховые компании страны.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 18.06.2019