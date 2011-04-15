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18/06/2019
18:16

На территории Курской области введён особый противопожарный режим и ограничено пребывание граждан в лесах

На территории Курской области введён особый противопожарный режим и ограничено пребывание граждан в лесах. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Такая мера принята в связи с установившейся жаркой погодой и четвёртым классом пожарной опасности.

Во всех муниципалитетах в связи с введением особого противопожарного режима организована круглосуточная работа оперативных штабов и групп по контролю за пожароопасной обстановкой. Кроме того, вводятся требования пожарной безопасности: привлечение населения для локализации пожаров вне границ населённых пунктов, запрет на посещение лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населённых пунктов на землях населённых пунктов.

На въездах в леса устанавливаются предупредительные аншлаги с информацией о введении соответствующего ограничения, контактных данных специализированной диспетчерской службы.

Совместно с правоохранительными органами создаются контрольно-пропускные пункты для регистрации и учёта граждан и транспортных средств, прибывающих в леса.

При обнаружении возгораний в лесах необходимо немедленно уведомлять о них региональный пункт диспетчерского управления САУ КО "Лесопожарный центр".

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима увеличиваются и составят: на граждан в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб.; на должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. руб., на юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб.


"AK&M" от 18.06.2019
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