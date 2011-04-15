Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/06/2019
10:02

Повтор! Цены производителей промпродукции в РФ в мае выросли на 1.8%, с начала года - на 1.2%

Цены производителей промпродукции в РФ в мае 2019 года выросли на 1.8%, с начала года - на 1.2%. Соответствующие данные опубликовал Росстат.

Потребительская инфляция в мае составила 0.3%, с начала года - 2.4%.

Продукция в области добычи полезных ископаемых в мае подорожала на 2.9%, с начала года - на 4.9%. В обрабатывающих производствах в мае цены выросли на 1.6%, с начала года уменьшились на 0.4%.

В мае увеличение цен на сырую нефть составило 4.5%, на продукцию добычи и обогащения железных руд - 2.8%. Цены на янтарь и алмазы природные необработанные снизились на 27.4% и 16.4% соответственно.

В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: конденсат газовый стабильный - на 18%, бензин автомобильный - на 17.5%, газ нефтяной прочий, не включенный в другие группировки - на 11.8%, пропан и бутан сжиженные - на 8.4%, битумы нефтяные строительные - на 5.7%, кокс нефтяной - на 5%, битумы нефтяные дорожные - на 4.5%, битум нефтяной кровельный - на 3.7%.

"AK&M" от 18.06.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100