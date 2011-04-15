В столичной подземке к 15 июля установят еще 200 новых турникетов на 11 станциях. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.



На этом обновление пропускных устройств в вестибюлях закончится.



В июле в московском метро завершится обновление турникетов на всех станциях. На смену технически устаревшим устройствам приходят новые. Работа по замене началась в 2016 году, с тех пор установили более 3 тыс. турникетов со стеклянными створками.



Работают такие турникеты бесшумно и быстро. Одно из устройств в линейке шире, чем остальные. Через него удобно проходить маломобильным гражданам и пассажирам с детскими колясками или большими сумками.



В мае и июне в метро поставили более 160 турникетов со стеклянными створками в вестибюлях 10 станций: "Электрозаводской", "Бабушкинской", "Алтуфьева", "Отрадного", "Строгина", "Кунцевской", "Славянского бульвара", "Выставочной", "Международной" и "Маяковской".



Станции, на которых установят турникеты со стеклянными створками к 15 июля: "Таганская" Кольцевой линии, "Добрынинская", "Семеновская", "Бульвар Адмирала Ушакова", "Улица Горчакова", "Бульвар Дмитрия Донского", "Аннино", "Улица Академика Янгеля", "Новогиреево", "Выхино", "Аэропорт".



Часть новых турникетов оснащают терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Пассажиры могут расплатиться с помощью карт, поддерживающих технологии PayPass и PayWave, а также смартфонов с функцией бесконтактной оплаты. Для этого нужно приложить банковскую карту или гаджет к терминалу на турникете. С марта этого года такой способ оплаты проезда можно использовать на всех станциях. Устройства для бесконтактных платежей теперь есть на двух турникетах в каждом вестибюле.



В прошлом году на станциях метро установили около 600 автоматов по продаже билетов. Это аппараты с расширенным функционалом: пассажиры могут записать на "Тройку" все типы билетов, а также купить саму карту и билет "Единый" на 20 и 40 поездок. Есть и функция пополнения социальных карт студента, школьника и ординатора. Оплатить услугу в автоматах можно как наличными, так и банковскими картами. Горожане могут получить все услуги, которые раньше были доступны только в кассах.



Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8.5 млн пассажиров.



Ежедневно по 15 линиям метрополитена (включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Московскую монорельсовую транспортную систему), общей протяжённостью более 445 км (более 386 км - метро, 54 км - МЦК, 5 км - Монорельсовая система) с 265 станцией (228 станции метро, 31 станция МЦК и 6 станций монорельса) пропускается более 12 тыс. поездов.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская", "Выхино", "Новокосино", "Новогиреево", "Домодедовская", "Бауманская", "Тёплый стан", "Щёлковская", через которые ежедневно проходят от 85 до 150 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 19.06.2019