Газпром и OMV расширяют научно-техническое сотрудничество

Газпром и OMV подписали дополнение к программе научно-технического сотрудничества на 2016-2020 годы. Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам заседания совместного координационного комитета по научно-техническому сотрудничеству и партнерству компаний.



Документ включает в программу новое исследовательское направление - "Обеспечение безопасной эксплуатации нефтегазовых объектов посредством использования наилучших практик в области охраны труда".



Напомним, 1 апреля 2016 года Газпром и OMV подписали Соглашение о научно-техническом сотрудничестве и партнерстве.



Кроме того, 16 июня 2016 года Газпром и OMV подписали программу научно-технического сотрудничества и партнерства на 2016-2020 годы. Исследовательские инициативы охватывают такие области, как эффективные технологии бурения, энергосбережения, защита окружающей среды, инновации и управление НИОКР.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



