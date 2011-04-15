X5 и "Сантэнс" создадут фармацевтический маркетплейс

X5 ОМНИ ("дочка" X5 Retail Group), интернет-магазин "Перекрёсток-онлайн" и группа компаний "Сантэнс" заключили соглашение. Об этом говорится в сообщении сторон.



Сотрудничество предполагает совместное создание и развитие фармацевтического маркетплейса на базе онлайн-супермаркета Perekrestok.ru.



В рамках партнёрства на Perekrestok.ru появится специальная "витрина" - apteka.perekrestok.ru, где производители фармацевтических препаратов смогут представить свою продукцию и предложить её потребителю напрямую. В свою очередь покупатели получат возможность заказать необходимые лекарства непосредственно у производителя, а оплатить и забрать их в одном из аптечных пунктов выдачи (АПВЗ) в магазинах торговых сетей X5. В рамках создания сети АПВЗ Х5 ОМНИ, развивающая технологическую платформу почтовых сервисов Х5, уже договорилась об открытии 1.4 тыс. аптечных пунктов выдачи заказов. Логистику от производителя до АПВЗ обеспечит "САНТЭНС".



ГК "Сантэнс" - крупнейший российский фармацевтический оператор, с 2000 года оказывающий услуги по таможенному оформлению и логистике лекарственных препаратов на территории РФ. Группа компаний оперирует на восьми складских площадках общей емкостью более 150 тыс. паллетомест и в год обрабатывает поток фармацевтической продукции общей стоимостью более 260 млрд руб.



Х5 ОМНИ - дочерняя компания Х5 Retail Group, созданная для развития почтовых сервисов в магазинах "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель".



X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



На 31 декабря 2018 года под управлением компании находились 14.431 тыс. магазинов. Сеть включает в себя 13.522 тыс. магазинов "Пятёрочка", 760 супермаркетов "Перекрёсток", 94 гипермаркета "Карусель" и 55 магазинов "Экспресс". Под управлением компании находится 42 распределительных центра и 3.83 тыс. собственных грузовых автомобилей на территории РФ.



Акционерами X5 (по данным на апрель 2019 года) являются: CTF Holdings S.A. - 47.86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) - 11.43%, директоры X5 - 0.07%, казначейские акции - 0.02%, акции в свободном обращении - 40.62%.



Чистая прибыль X5 Retail Group N.V. по МСФО за 2018 год упала на 8.8% до 28.642 млрд руб. с 31.394 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 18.3% до 1.532 трлн руб. с 1.295 трлн руб., валовая прибыль - на 19.7% до 369.72 млрд руб. с 308.938 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 10.8% до 109.871 млрд руб. с 99.131 млрд руб.



Чистая прибыль X5 по МСФО за IV квартал 2018 год выросла на 15.2% до 6.242 млрд руб. с 5.419 млрд руб. годом ранее., выручка - на 16.9% до 422.955 млрд руб. с 361.705 млрд руб., валовая прибыль - на 18.4% до 101.78 млрд руб. с 85.94 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.2% до 30.387 млрд руб. с 24.084 млрд руб.



Выручка X5 Retail за I квартал 2019 года выросла на 15.3% до 404.116 млрд руб. с 350.346 млрд руб. годом ранее. Выручка магазинов "Пятёрочка" увеличилась на 16.3% до 315.274 млрд руб. с 271.048 млрд руб., "Перекрёсток" - на 20.3% до 66.445 млрд руб. с 55.25 млрд руб. Выручка магазинов "Карусель" упала на 1.4% до 21.917 млрд руб. с 22.218 млрд руб.



"AK&M" от 19.06.2019