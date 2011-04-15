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19/06/2019
11:20

Нэфис Косметикс поставит в Китай продукцию на $4.5 млн

АО "Нэфис Косметикс" и три крупных дистрибьютерских компании из Южного Китая подписали соглашение о намерении поставить продукцию в КНР. Об этом говорится в сообщении компании.

К отгрузке планируется твердое мыло "Завод Братьев Крестовниковыхъ" и жидкие моющие средства AOS и Sorti на $4.5 млн.

Напомним, Нэфис Косметикс занимается экспортом продукции в Китай уже два года. На сегодняшний день, продукция компании представлена в сетях крупных городов - Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Пекине и Харбине.

Группа компаний "Нэфис" - один из крупнейших в России национальных производителей товаров массового повседневного спроса (FMCG) - масложировой, косметической продукции, бытовой химии, а также продукции технического назначения.

В группу входят четыре крупных производственных предприятия: АО "Нэфис Косметикс", АО "КМЭЗ", АО "Казанский жировой комбинат" и АО "Нэфис-Биопродукт".

Продукция предприятий группы "Нэфис" выпускается под брендами AOS, BiMAX, SORTI, "Биолан", "Я родился", "Заводъ Братьевъ Крестовниковыхъ", Mr.Ricco, "Миладора", "Ласка", и реализуется через дистрибьюторскую сеть, охватывающую все регионы РФ и страны СНГ. Производственные площади ГК "Нэфис" базируются на территории Татарстана.



"AK&M" от 19.06.2019
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