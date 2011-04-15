"Аэроэкспресс" и Ситимобил запускают мультимодальный тариф

"Аэроэкспресс" и сервис заказа такси Ситимобил запускают совместный мультимодальный тариф, который позволит добраться из аэропорта до вокзала на поезде и далее продолжить поездку до нужного места на такси по единому электронному билету. Об этом говорится в сообщении сторон.



Пассажиры смогут добраться от аэропорта "до подъезда" или "от подъезда" до аэропорта, воспользовавшись единым электронным билетом, включающим в себя одну поездку на поезде и одну поездку на такси. Новый тариф "Аэроэкспресс" + Такси станет доступен в обновленной версии официального мобильного приложения "Аэроэкспресс" до конца недели.



Тарифная линейка "Аэроэкспресс" + Такси включает в себя три варианта тарифа: "Стандарт + Такси" - 700 руб. (поездка на одного человека на "Аэроэкспресс" в вагоне стандартного класса плюс поездка на такси); "Парный + Такси" - 1.1 тыс. руб. (поездка для двоих пассажиров на "Аэроэкспресс" плюс поездка на такси); Группа + Такси" - 1.2 тыс. руб. (поездка на "Аэроэкспресс" группы до четырех человек плюс поездка на такси).



При покупке билета по тарифу пассажиру будет предложено выбрать направление "Аэроэкспресс" по маршруту "аэропорт-город" или "город-аэропорт", а также указать адрес в пределах Третьего транспортного кольца, куда потребуется услуга такси.



При поездке из Москвы в аэропорт пассажиру нужно будет указать время подачи автомобиля. При поездке из аэропорта в город пассажир также сможет указать необходимое время подачи такси, либо выбрать из списка нужный рейс "Аэроэкспресс", и время подачи такси будет рассчитано автоматически, исходя из расписания "Аэроэкспресс".



Информация о принятом заказе и данные автомобиля будут направлены пассажиру в виде push-уведомлений. Кроме того, в приложении доступна карта с указанием постоянных мест остановки такси около Белорусского, Киевского и Павелецкого вокзалов, куда будут прибывать автомобили в рамках совместных бесшовных перевозок "Аэроэкспресс" и Ситимобил.



Новый тариф действует на всех направлениях движения "Аэроэкспресс", а услуги такси распространяются на зону внутри Третьего транспортного кольца. После завершения тестового периода будет принято решение о расширении зоны действия тарифа в части перевозок на такси до пределов МКАД.



ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность "Аэроэкспресса" направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.



Запуск аэроэкспрессов во Владивостоке между центральным железнодорожным вокзалом и новым аэропортом "Кневичи" состоялся 20 июля 2012 года. С 22 мая 2013 года аэроэкспрессы начали курсировать в Казани. Участниками компании являются ОАО "Российские железные дороги", ООО "Дельта-Транс-Инвест" и частные инвесторы.



Ситимобил - сервис заказа такси, основанный в 2007 году. Доступен в мобильных приложениях пользователям iOS и Android или по звонку оператору. В апреле 2018 года об инвестициях в проект объявили Mail.Ru Group и МегаФон.



"AK&M" от 19.06.2019