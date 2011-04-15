Суды трех инстанций поддержали позицию ФАС в защите символики FIFA

Арбитражный суд Московского округа поддержал позицию Арбитражного суда города Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда , подтвердив тем самым законность и обоснованность решения ФАС России в отношении ООО "Группа компаний "Пивоваренный дом Бавария" и ООО "Агрофирма ФАТ". Об этом говорится в материалах службы.



Ранее ведомство установило в действиях ГК "Пивоваренный дом Бавария" и "Агрофирмы ФАТ" факт нарушения имущественных прав FIFA при проведении маркетинговых акций. Так, компании проводили стимулирующие мероприятия по продаже произведенного ими пива с использованием обозначений, которые были сходны до степени смешения с товарными знаками FIFA, что создаёт впечатление о причастности организатора акции с спортивными мероприятиям FIFA и является актом недобросовестной конкуренции. Они также разыгрывали билеты на финал Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, в то время как не заключали с FIFA договоры, которые бы давали на это право.





"AK&M" от 19.06.2019