Норникель присоединился к Hyperledger. Об этом говорится в сообщении компании.



Проект создан для открытой разработки отраслевых технологий распределенного реестра.



Норникель на базе технологий Hyperledger Fabric планирует разрабатывать новые инструменты, с помощью которых можно будет создавать открытые блокчейны. Эта технология будет использована на создаваемой компанией токенизационной платформе. Платформа разрабатывается совместно с лидерами IT-индустрии. Запуск платформы запланирован до конца 2019 года.



Основная идея проекта заключается в токенизации продукции Норникеля для предложения продукта нового класса для широкого круга инвесторов (в том числе retail-investors), а также в токенизации контрактного объема компании для отраслевых игроков. Одна из целей проекта - снижение стоимости фондирования через предложение цифровых активов, кроме того, возможным последствием может стать высвобождение оборотного капитала. Ожидается создание финансовых инструментов нового типа на базе модели токенизации различных активов.



Проект, разрабатываемый в Норникеле, требует использования открытых технологий распределенного реестра. Норникель совместно с Hyperledger планирует доработать существующую технологию, которая позволит создавать эффективные высокоскоростные публичные блокчейны. В основу разработок войдет использование BFT консенсуса (Byzantine Fault Tolerant - алгоритм консенсуса, который позволит создавать публичные блокчейны на базе Hyperledger Fabric), как одного из наиболее быстрых и эффективных существующих на сегодня консенсусов для публичных блокчейн систем. Наряду с интеграцией BFT консенсуса планируется внести ряд альтернативных решений для Endorser и Peer (внутренние элементы архитектуры технологии Hyperledger Fabric).



Hyperledger - консорциум под управлением Linux Foundation, объединяет финансовые и технологические корпораций, в том числе IBM, Intel, JP Morgan, Wells Fargo и другие. Основными задачами ассоциации являются изучение, внедрение и популяризация блокчейн технологии. На сегодняшний день в структуре консорциума более 170 организаций, активно разрабатывающих совместные open source решения.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль ПАО "ГМК "Норильский никель" по МСФО за 2018 год выросла на 44% до $3.059 млрд с $2.123 млрд годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 28 до $11.7 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 56% до $6.2 млрд. Объём капитальных вложений сократился на 22% до $1.6 млрд. Чистый оборотный капитал сократился на $1.3 млрд до $0.9 млрд.



"AK&M" от 19.06.2019