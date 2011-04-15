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19/06/2019
10:49

Рынок нефти: котировки подрастают на фоне потепления между США и Китаем

Во вторник нефтяные фьючерсы торговались на оптимистичной ноте, поддерживаемые новостями об "очень хорошем телефонном разговоре" президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. По словам Д.Трампа, лидеры планируют провести "расширенную встречу" на полях саммита G20 в Японии, который состоится в конце июня. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова.

Участники рынка расценивают продолжение диалога между США и Китаем, как позитивный сигнал относительно перспектив завершения торговых войн, которые грозовой тучей нависают над мировой экономикой и являются ключевой темой на мировых рынках уже на протяжении года. Ранее в мае переговоры между державами зашли в тупик, после чего страны обменялись взаимными протекционистскими мерами, что сопровождалось повышенным давлением на нефтяные цены.

Фьючерсы на Brent вчера вернулись в верхнюю часть актуального торгового диапазона $59.7-62.7. При этом контракты на американский сорт WTI продемонстрировали опережающую динамику в свете приближающейся экспирации июльских контрактов.

Ночью были опубликованы еженедельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API). За неделю запасы нефти в США упали на 812 тыс. баррелей (до 482 млн). По опросам Reuters, аналитики в среднем ожидали снижения на 1.1 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге выросли на 519 тыс. баррелей.

Запасы бензина выросли на 1.5 млн баррелей (прогноз +935 тыс.), запасы дистиллятов упали на 50 тыс. баррелей (прогноз +712 тыс.). Импорт нефти за неделю снизился на 138 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7.6 млн б/с.

Опубликованная статистика умеренно позитивна для рынка. Завершение несвойственного для этого времени года роста запасов нефти может ослабить опасения по поводу низких темпов роста мировой экономики и поддержать нефтяные котировки.


"AK&M" от 19.06.2019
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