Модернизация "Домодедово" уменьшила пропускную способность аэропорта, заявляет Счетная палата

Росавиация не справилась в срок с проектом развития аэропорта "Домодедово". Модернизация привела к тому, что пропускная способность воздушной гавани упала. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.



Проект по реконструкции ведут Росавиация и оператор аэропорта ОАО "Международный аэропорт Домодедово" с 2012 года на основе государственно-частного партнерства. Тогда же агентство заключило с ЗАО "СУ-1" контракт на реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы. Это одно из важнейших мероприятий ФЦП "Развитие транспортной системы", которое до сих пор не завершено, хотя объект нужно было сдать еще в 2014 году, подчеркивает контрольное ведомство.



При этом Росавиация расторгла контракт с СУ-1 только в конце 2018 года, при том, что уже 2 года как шла процедура банкротства подрядчика.



"В ФАИП на 2019-2021 годы ассигнования на завершение работ по 1-й полосе отсутствуют. Объем незавершенного строительства составляет 1.8 млрд руб. Гарантийные сроки на оборудование общей стоимостью 677.5 млн руб., приобретенное в 2012-2013 годах, истекли еще в 2015 году", - сообщил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.



Несмотря на негативный опыт работы с СУ-1, Росавиация в 2014 году снова привлекла этого подрядчика для строительства второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Домодедово". Она должна была заменить выводимую из эксплуатации ВПП-2, но также не была построена. Более того, агентство завысило цену контракта на 282 млн руб.



Существующая ВПП-2 частично разобрана - ее длина сократилась с 3.8 до 2.4 тыс. м. Оборудование радиотехнического обеспечения полетов демонтировано, что повлекло снижение пропускной способности аэродрома на 35%. Не построены также перроны к новому терминалу, который возвел инвестор. В результате здание простаивает до настоящего времени.



"Перенос сроков строительства второй полосы и перронов с 2016 на 2019 годы повлек увеличение стоимости работ на 4.1 млрд руб. и 538.4 млн руб. соответственно", - резюмировал аудитор.



Росавиация намерена достроить данные объекты и внесла свои предложения по финансированию строительных работ.



"Росавиация внесла предложения в Минтранс, а министерство направило обращение председателю Правительства РФ о выделении 3.5 млрд руб. для продолжения строительства в 2019 году", - заявил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, который присутствовал на Коллегии.



Реконструкция аэропорта "Баландино" проводится в рамках подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС в г. Челябинске



в 2020 году и предусматривает, в том числе, расширение взлетно-посадочной полосы, замену перронов, метео и светосигнального оборудования.



Реконструкцию ведет единственный исполнитель - Центродорстрой, с которым Администрация гражданских аэропортов заключила в 2018 и 2019 годах 4 контракта общей стоимостью 4.1 млрд руб.



Сроки выполнения работ по контрактам оказались почти вдвое меньше указанного в проекте организации работ - 13 месяцев вместо 24. "Подрядчик в настоящее время уже не укладывается в график", - отметил В.Богомолов.



По его словам, на сегодняшний день стоимость принятых работ составляет 200 млн руб. - это лишь 5% от стоимости заключенных контрактов.



В Росавиации уверяют, что реконструкция аэродрома пройдет в срок - к проведению саммитов ШОС и БРИКС в июне 2020 года.



"Некоторое отставание от освоения выделенных средств связано с тем, что место проведения саммитов ШОС и БРИКС переносилось. Сначала рассматривался Челябинск, потом Сочи и потом снова Челябинск, что потребовало корректировки проекта, в том числе по требованию ФСО. В сжатые сроки - нам оставались 2018-2019 годы, в июне 2020 года уже проводятся саммиты - никто не хотел выходить на конкурсные процедуры. Поэтому мы выбрали единственного поставщика - Центрдорстрой. Контракт был заключен в ноябре, уже весной единственный поставщик начал переброску техники. В настоящее время работы идут полным ходом", - объяснил ситуацию А.Нерадько.



Также к 2020 году должен пройти техническое перевооружение воздушный пункт пропуска в аэропорту "Баландино". Однако на момент завершения проверки проектная документация отсутствовала. "Бюджетные ассигнования на выполнение строительно-монтажных работ Росгранстрою не доводились. Соответственно не проведены и конкурентные процедуры по отбору исполнителя работ", - пояснил В.Богомолов.



"AK&M" от 19.06.2019