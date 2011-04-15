ФАС возбудила дело в отношении РЖД

ФАС возбудила дело в отношении ОАО "РЖД". Об этом говорится в сообщении антимонопольного органа.



В службу поступило заявление ООО "Риквэст-Сервис" о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях Самарского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала РЖД, выразившихся в резком росте цен на тепловую энергию в виде пара для ООО "Риквэст-Сервис".



Заявитель является предприятием, оказывающим услуги по обработке постельного белья и мягкого инвентаря АО "Федеральная пассажирская компания", а также клининговые услуги муниципальным и коммерческим организациям по всей России, включая Самару и Самарскую область.



В производстве для технологического процесса "Риквэст-Сервис" использует исключительно пар.



РЖД посредством находящейся у них на балансе котельной в Самаре поставляют компании "Риквэст-Сервис" тепловую энергию в виде пара.



По результатам рассмотрения указанного заявления ФАС выявила, что c 1 января 2019 года РЖД повысил цену на тепловую энергию в виде пара в на 34% по сравнению с предыдущим периодом.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала 2254029003000 руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО за 2018 год составила 35.4 млрд руб. против 139.704 млрд руб. годом ранее. Доходы холдинга за 2018 год составили 2.413 трлн руб. что на 7.2% выше результатов годом ранее - 2.252 трлн руб. Показатель EBITDA года достиг 527 млрд руб., что на 6.4% выше показателя 2017 года - 496 млрд руб.



"AK&M" от 19.06.2019