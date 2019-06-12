Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 20 июня в размере 63.9794 руб. против 64.3352 руб. на 19 июня.
Курс доллара США за последние 5 дней:
19.06.19 - 64.3352 руб.
18.06.19 - 64.3187 руб.
15.06.19 - 64.4326 руб.
14.06.19 - 64.6314 руб.
12.06.19 - 64.5158 руб.
"AK&M" от 19.06.2019