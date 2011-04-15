Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 июня

Банк России установил на 20 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.9538

1 Азербайджанский манат 37.7126

100 Армянских драмов 13.4058

1 Белорусский рубль 31.0293

1 Болгарский лев 36.6476

1 Бразильский реал 16.5703

100 Венгерских форинтов 22.1593

1000 Вон Республики Корея 54.3821

10 Гонконгских долларов 81.7336

10 Датских крон 95.9931

1 Доллар США 63.9794

1 Евро 71.6377

100 Индийских рупий 91.7123

100 Казахстанских тенге 16.7477

1 Канадский доллар 47.8208

100 Киргизских сомов 91.6085

10 Китайских юаней 92.6700

10 Молдавских леев 35.1535

1 Новый туркменский манат 18.3060

10 Норвежских крон 73.1795

1 Польский злотый 16.8132

1 Румынский лей 15.1671

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.2935

1 Сингапурский доллар 46.7754

10 Таджикских сомони 67.8467

1 Турецкая лира 10.9037

10000 Узбекских сумов 74.9768

10 Украинских гривен 24.3195

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.4221

10 Чешских крон 27.9581

10 Шведских крон 67.0236

1 Швейцарский франк 64.0755

10 Южноафриканских рэндов 44.0717

100 Японских иен 59.0406







"AK&M" от 19.06.2019