Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 июня

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Банк России установил на 20 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.9538
1 Азербайджанский манат 37.7126
100 Армянских драмов 13.4058
1 Белорусский рубль 31.0293
1 Болгарский лев 36.6476
1 Бразильский реал 16.5703
100 Венгерских форинтов 22.1593
1000 Вон Республики Корея 54.3821
10 Гонконгских долларов 81.7336
10 Датских крон 95.9931
1 Доллар США 63.9794
1 Евро 71.6377
100 Индийских рупий 91.7123
100 Казахстанских тенге 16.7477
1 Канадский доллар 47.8208
100 Киргизских сомов 91.6085
10 Китайских юаней 92.6700
10 Молдавских леев 35.1535
1 Новый туркменский манат 18.3060
10 Норвежских крон 73.1795
1 Польский злотый 16.8132
1 Румынский лей 15.1671
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.2935
1 Сингапурский доллар 46.7754
10 Таджикских сомони 67.8467
1 Турецкая лира 10.9037
10000 Узбекских сумов 74.9768
10 Украинских гривен 24.3195
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.4221
10 Чешских крон 27.9581
10 Шведских крон 67.0236
1 Швейцарский франк 64.0755
10 Южноафриканских рэндов 44.0717
100 Японских иен 59.0406
"AK&M" от 19.06.2019