Baring Vostok потерял контроль над банком "Восточный": другой собственник банка, "Финвижн" Артема Аветисяна, получила на счет 80.2 млрд акций, или 9.99% "Восточного", сообщил "Ведомостям" представитель "Финвижн": "Опцион исполнен".



"Финвижн" перечислила на счет подконтрольной фонду кипрской компании Evison 750 млн руб. за акции, они списаны по решению суда, подтвердил представитель Baring Vostok. Неделю назад Амурский суд обязал Evison немедленно исполнить опцион на 9.99% акций банка "Восточный" - передать их "Финвижн". Baring Vostok через Evison принадлежит 51.6% "Восточного", "Финвижн" - 32%. Исполнение опциона увеличит долю Аветисяна и его двух партнеров - Шерзода Юсупова и Юрия Данилова - с 40.2% до контрольной.



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