Банк России на 20 июня понизил курс евро к рублю более чем на 59 копеек до 71.6377 руб., курс доллара США - почти на 36 копеек до 63.9794 руб.

Банк России на 20 июня понизил официальный курс евро к рублю более чем на 59 копеек до 71.6377 руб. с 72.2291 руб., курс доллара США - почти на 36 копеек до 63.9794 руб. с 64.3352 руб. 19 июня.



Стоимость бивалютной корзины на 20 июня уменьшилась более чем на 46 копеек (-0.68%) до 67.4257 руб. с 67.8875 руб. 19 июня.



"AK&M" от 19.06.2019