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19/06/2019
13:11

ЦБ предложил кредиторам считать ипотеку выплаченной после изъятия жилья

Банк России предложил ипотечным кредиторам рассмотреть возможность прекратить взыскание оставшейся задолженности с граждан, уже лишившихся заложенного жилья в связи с неисполнением обязательств по ипотечному кредиту (займу). Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Информационное письмо регулятора рекомендует использовать такую меру даже несмотря на отсутствие всех обстоятельств, с которыми Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" связывает полное прекращение обеспеченных ипотекой обязательств.

Остаток задолженности после реализации заложенной недвижимости на торгах (или ее перехода к кредитору после несостоявшихся торгов) может образоваться в том случае, если цена квартиры или дома не покрывает всего долга по кредиту или займу.

Ранее пункт 5 статьи 61 закона N 102-ФЗ позволял прекратить долг, если после несостоявшихся торгов кредитор оставлял заложенное жилье за собой. Вступившая в силу 25 июля 2014 года редакция указанной нормы позволила не требовать с должника выплаты остатка в том числе и после продажи залога, если кредитор получал выплату от страховой компании по программам страхования ответственности заемщика либо страхования финансовых рисков кредитора. Соответственно, в ситуации, когда указанные виды страховок по ипотечному кредиту или займу отсутствуют, страховой выплаты не происходит и у гражданина остается обязанность выплачивать остаток долга.

В документе Банк России обращает внимание на важность соблюдения прав ипотечных заемщиков, в частности на необходимость соблюдения и недопустимость нарушения пункта 5 статьи 61 закона N 102-ФЗ в его применимой редакции. Кроме того, по мнению регулятора, интересам потребителей в гораздо большей степени отвечало бы полное прекращение долга во всех случаях, когда на предмет ипотеки обращено взыскание.



"AK&M" от 19.06.2019
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