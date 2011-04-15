Москва начала разработку цифровой платформы для строительной отрасли

В Москве началась работа по созданию единой цифровой платформы градостроительной деятельности, заявил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Мы прорабатываем концепцию и приступаем к созданию единой цифровой платформы градостроительной деятельности. Это будет единый ресурс, доступный как для всех органов исполнительной власти, занятых в строительной сфере, так и для застройщиков", - сказал С.Лёвкин.



Он пояснил, что благодаря этому ресурсу, по одной заявке будут оказываться комплексно все услуги. "Фактически проект будет переходить от одной стадии к другой в информационном, автоматизированном режиме", - добавил С.Лёвкин.



Он отметил, что эта работа ведётся совместно с Минстроем, а также с Минэкономразвития.



Глава департамента подчеркнул, что на сегодня ещё много сложностей, связанных с приведением в соответствие различных регламентов и правил работы отдельных участников строительного процесса.



С.Левкин добавил, что к настоящему времени прогнозировать сроки создания единой цифровой платформы ещё рано.



"AK&M" от 19.06.2019