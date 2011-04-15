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19/06/2019
16:06

Москва начала разработку цифровой платформы для строительной отрасли

В Москве началась работа по созданию единой цифровой платформы градостроительной деятельности, заявил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Мы прорабатываем концепцию и приступаем к созданию единой цифровой платформы градостроительной деятельности. Это будет единый ресурс, доступный как для всех органов исполнительной власти, занятых в строительной сфере, так и для застройщиков", - сказал С.Лёвкин.

Он пояснил, что благодаря этому ресурсу, по одной заявке будут оказываться комплексно все услуги. "Фактически проект будет переходить от одной стадии к другой в информационном, автоматизированном режиме", - добавил С.Лёвкин.

Он отметил, что эта работа ведётся совместно с Минстроем, а также с Минэкономразвития.

Глава департамента подчеркнул, что на сегодня ещё много сложностей, связанных с приведением в соответствие различных регламентов и правил работы отдельных участников строительного процесса.

С.Левкин добавил, что к настоящему времени прогнозировать сроки создания единой цифровой платформы ещё рано.

"AK&M" от 19.06.2019
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