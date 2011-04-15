Юго-западный участок БКЛ метро пройдёт под двумя проспектами и Сокольнической линией

При строительстве левого перегонного тоннеля от станции "Проспект Вернадского" до "Улицы Новаторов" Большой кольцевой линии (БКЛ) метропроходческий щит пройдёт под действующей станцией "Проспект Вернадского" Сокольнической линии, проспектом Вернадского и Ленинским проспектом, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Тоннелепроходческий комплекс "Полина" - это один из пяти проходческих щитов китайского производства, задействованных на строительстве юго-западного участка БКЛ компанией-подрядчиком CRCC. Привлечение проектировщиков и инженеров CRCC позволит сократить сроки работ по строительству Большого кольца метро", - сказал М.Хуснуллин.



Китайские строители на этом участке БКЛ также возводят станцию "Аминьевское шоссе", перегонные тоннели и тупики за ней, станции "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского", перегоны от станции "Проспект Вернадского" в сторону "Улицы Новаторов".



Всего в Москву из Китая доставлено пять тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК).



Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (управляющая компания по строительству новых линий и станций московского метро) Марс Газизуллин добавил, что перегонный тоннель от "Проспекта Вернадского" до "Улицы Новаторов" планируется возводить при помощи ТПМК "Галина".



"Щиты "Евгения" и "Дарья" завершают строительство тоннелей от "Аминьевского шоссе" до "Мичуринского проспекта". В конце июня при помощи ТПМК "Мария" планируется приступить к проходке правого перегонного тоннеля от станции "Аминьевское шоссе" до площадки N 6, расположенной перед станцией "Давыдково". Соседний левый тоннель на этом участке уже построен", - пояснил М.Газизуллин.



Он добавил, что всего на строительстве БКЛ задействовано 15 ТПМК.



В зоне строительства станционных комплексов в полном объеме выполнена перекладка инженерных коммуникаций. Завершаются работы по разработке и креплению котлованов. Начаты работы по сооружению основных конструкций будущих станций.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о старте строительства левого перегонного тоннеля от станции "Проспект Вернадского" до "Улицы Новаторов".



"На БКЛ стартовал пятнадцатый щит - "Полина". Он пройдет 1.2 тыс. м от "Проспекта Вернадского" до "Улицы Новаторов". Строительство и проектирование идет на всех участках Большой кольцевой линии", - написал мэр в своем аккаунте в Twitter.



Напомним, Большая кольцевая линия - крупнейший в мире проект метростроения. Ее длина составит 70 км. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция.



С 19 станций можно будет пересесть на другие линии метро, поезда Московского центрального кольца и электрички. Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савёловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов".



"AK&M" от 19.06.2019