По дну Балтийского моря уложено 59% "Северного потока - 2". Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и председателя наблюдательного совета Uniper SE Бернхарда Ройтерсберга.



В частности, по дну уложено около 1.45 тыс. км - свыше 59% от протяжённости газопровода.



"Северный поток - 2" - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. В 2017 году компания Nord Stream 2 AG подписала с ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта в объёме 50% от его общей стоимости.



Uniper SE - энергетическая компания, специализирующаяся на природном газе, производстве электроэнергии и глобальной энергетической торговле.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



"AK&M" от 19.06.2019