Правительство внесло в Госдуму законопроект о либерализации ряда ограничений во внешнеторговых расчётах

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о либерализации ряда ограничений во внешнеторговых расчётах. Об этом говорится в сообщении кабинета министров.



Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории России, и репатриации денежных средств" (далее - законопроект) подготовлен Минфином России в соответствии с федеральным проектом "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт".



Законопроект направлен на создание правовой базы для расширения использования валюты Российской Федерации во внешнеторговых расчётах, закрепления за российским рублём статуса региональной валюты и средства международных расчётов с учётом складывающихся тенденций на мировом рынке, либерализацию режима счетов резидентов, открытых в банках за пределами России, поэтапную отмену обязательности репатриации экспортной выручки в российской валюте при внешнеторговых расчётах между резидентами и нерезидентами.



Законопроектом предлагается снять ограничения по зачислению на счета резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами России, денежных средств, выплачиваемых в силу требований законодательства иностранного государства, минуя счета в уполномоченных банках, в виде доходов от реализации драгоценных металлов, учитываемых на счетах резидентов, открытых в иностранных банках.



Предусматривается также возможность зачисления на счета физических лиц - резидентов, открытые в банках, расположенных на территории стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), денежных средств в порядке возврата суммы денежных средств, ранее переданных таким физическим лицом в доверительное управление доверительному управляющему - нерезиденту.



Кроме того, предлагается расширить перечень разрешённых валютных операций между резидентами случаями перевода физическими лицами - резидентами иностранной валюты со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в оплату за переданные им товары, выполненные для них работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, физическими лицами - резидентами, срок пребывания которых за пределами России в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней и которые ведут предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства своего пребывания, на их счета, открытые в иностранных банках.



Предлагается ввести норму, устанавливающую возможность зачисления без ограничений денежных средств, получаемых от нерезидентов, на счета физических лиц - резидентов, открытые в банках на территории иностранного государства - члена ОЭСР или ФАТФ, если такое государство осуществляет обмен информацией в соответствии с многосторонним Соглашением компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года или другим заключённым с Российской Федерацией международным договором, предусматривающим автоматический обмен финансовой информацией.



С учётом сложившейся практики открытия резидентами счетов не только в банках, но и в других организациях финансового рынка, расположенных за пределами России, предлагается распространить требования об уведомлении налоговых органов по месту своего учёта об открытии или закрытии счетов и об изменении их реквизитов на все счета резидентов, открытые в финансовых организациях за пределами России. При этом предусматривается, что на счета резидентов, открытые в таких организациях могут быть зачислены или списаны с них денежные средства в установленных Центральным банком России случаях.



Предусматривается отмена требования о представлении физическими лицами - резидентами налоговым органам отчёта о движении средств по счёту, открытому в банке за пределами России, в государствах ОЭСР или ФАТФ, участвующих в обмене финансовой информацией, при условии, что общая сумма зачисленных или списанных денежных средств на такой счёт за отчётный год (или остаток средств на конец отчётного года) не превышает 600 тыс. рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте.



Некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России и открывшие счета в банках и других организациях финансового рынка за пределами России, должны будут предоставлять отчётность Банку России.



Также законопроектом предусматривается, что список государств ОЭСР или ФАТФ, осуществляющих обмен информацией, а также внесённые в него изменения должны будут размещаться на официальном сайте ФНС России.



Законопроект предполагает отмену с 1 января 2020 года требования о репатриации резидентами валюты РФ в отношении несырьевого экспорта, а также поэтапная отмена этого требования в отношении экспорта сырьевых товаров.



При этом в отношении внешнеторговых договоров (контрактов), заключённых между резидентами и нерезидентами, сумма обязательств по которым определена в российской валюте и условиями которых предусмотрена оплата в рублях, предусматривающих передачу резидентом нерезиденту относящихся к лесу и лесоматериалам товаров, требование о репатриации не отменяется. Преждевременность либерализации требования о репатриации по таким товарам обусловлена высокой степенью криминализации этой отрасли, что подтверждается выявленными таможенными органами нарушениями валютного законодательства по таким контрактам.





"AK&M" от 19.06.2019