В России появится "облачная" цифровая подпись

Профессиональное сообщество, бизнес и органы государственной власти разработали шесть законопроектов по развитию цифровой экономики, осенью они будут внесены в Госдуму. Об этом сообщает нижняя палата парламента.



В сообщении приводятся слова вице-президента Сбербанка Анны Поповой, которая пояснила, что в пакет входят законопроект, дающий возможность введения электронной трудовой книжки и в целом электронного документооборота в кадровом учете и законопроект, регулирующий вопросы использования "облачной" электронной подписи.



Закон об электронной подписи - "это базовый закон для цифровой экономики. Без электронной подписи вообще не прояснить никаких отношений в цифровом мире", - подчеркнула вице-президент Сбербанка.





"AK&M" от 19.06.2019