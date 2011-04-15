Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/06/2019
14:30

В России появится "облачная" цифровая подпись

Профессиональное сообщество, бизнес и органы государственной власти разработали шесть законопроектов по развитию цифровой экономики, осенью они будут внесены в Госдуму. Об этом сообщает нижняя палата парламента.

В сообщении приводятся слова вице-президента Сбербанка Анны Поповой, которая пояснила, что в пакет входят законопроект, дающий возможность введения электронной трудовой книжки и в целом электронного документооборота в кадровом учете и законопроект, регулирующий вопросы использования "облачной" электронной подписи.

Закон об электронной подписи - "это базовый закон для цифровой экономики. Без электронной подписи вообще не прояснить никаких отношений в цифровом мире", - подчеркнула вице-президент Сбербанка.


"AK&M" от 19.06.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100