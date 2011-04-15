Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий "дачную амнистию" до 2022 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий восстановить действие "дачной амнистии" до 1 марта 2022 года. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Таким образом, оформление прав на жилые и садовые дома, жилые строения будет осуществляться в прежнем упрощённом порядке - при наличии права на земельный участок потребуется технический план, подготовленный в соответствии с декларацией об объекте, составленной владельцем. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.



При этом в отношении строящихся жилых и садовых домов, строительство которых начато до 4 августа 2018 года (до введения нового уведомительного порядка строительства и оформления прав), предлагается бессрочно установить упрощенный уведомительный порядок, когда в орган МСУ направляется не два, а одно уведомление - только об окончании строительства. Проверка возведенного объекта по завершении строительства также будет осуществляться по упрощенным правилам - на соответствие данным, указанным в декларации, а также предельным параметрам строительства жилых и садовых домов, установленным статьей 1 Градостроительного кодекса РФ.



Ещё одно предложение касается подачи документов в Росреестр на регистрацию прав. С 4 августа 2018 года их направляет орган МСУ после проведения проверок по завершении строительства. Но в таких случаях бывают бюрократические задержки или даже злоупотребления, поэтому предлагается предоставить гражданам выбор - направить документы в Росреестр самим, либо ожидать их направления органом местного самоуправления.



Кроме того, для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) предлагается продлить до 1 марта 2022 года правила приобретения земельных участков, находящихся в публичной собственности и предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.



Сейчас члены СНТ имеют право приобрести участок в собственность бесплатно без проведения торгов, если такой участок образован из земли, предоставленной садовому товариществу до вступления в силу закона "О введении в действие Земельного кодекса РФ" (до 10 ноября 2001 года). Эти правила должны закончить своё действие 31 декабря 2020 года. Законопроектом предусмотрено их продление до 1 марта 2022 года. Это позволит обеспечить права членов СНТ, земельные участки которому были предоставлены до вступления в силу современного земельного законодательства.



Напомним, "дачная амнистия" действовала на протяжении 13 лет. Упрощённой процедурой оформления своих прав воспользовались владельцы жилья, дач, садовых домов, бань, гаражей и т. п. За весь период действия "дачной амнистии" было зарегистрировано в упрощенном порядке более 13.5 млн прав на объекты недвижимости.



При этом, по словам председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, несмотря на то, что миллионы россиян воспользовались "дачной амнистией", остаётся большое количество граждан, которые по факту являются владельцами недвижимости, но не смогли воспользоваться упрощённым порядком оформления своих прав.





"AK&M" от 19.06.2019