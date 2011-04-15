Госдума приняла законы о защите дольщиков

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении два закона, продолжающих реформу долевого строительства, и направленных на установление единого механизма и порядка защиты прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.



Первым законом предусматривается создание региональных фондов за счёт средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда для достройки проблемных объектов. При этом вводится жесткий контроль за целевым расходованием выделяемых средств через механизм обязательного банковского сопровождения всех расходных операций региональных фондов.



Вторым законом предусматривается возможность досрочного прекращения договоров страхования гражданской ответственности застройщика, а также договоров поручительства банка по обязательствам перед дольщиками и передачи ответственности фонду.





"AK&M" от 19.06.2019