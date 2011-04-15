Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/06/2019
16:32

Госдума приняла законы о защите дольщиков

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении два закона, продолжающих реформу долевого строительства, и направленных на установление единого механизма и порядка защиты прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

Первым законом предусматривается создание региональных фондов за счёт средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда для достройки проблемных объектов. При этом вводится жесткий контроль за целевым расходованием выделяемых средств через механизм обязательного банковского сопровождения всех расходных операций региональных фондов.

Вторым законом предусматривается возможность досрочного прекращения договоров страхования гражданской ответственности застройщика, а также договоров поручительства банка по обязательствам перед дольщиками и передачи ответственности фонду.


"AK&M" от 19.06.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100