Chevrolet отзывает автомобили Camaro и Corvette для замены рулевой рейки

ООО "Джи Эм Авто" отзывает 191 автомобиль марки Chevrolet Camaro и Chevrolet Corvette для замены рулевой рейки. Об этом сообщил Росстандарт.



Так, отзыву подлежат 182 автомобиля Chevrolet Camaro и 9 автомобилей Chevrolet Corvette, реализованных в период с декабря 2016 года по январь 2019 года.



Причиной отзыва автомобилей является то, что у некоторых автомобилей может выключиться электрический усилитель рулевого управления. Потеря электроусиления может длиться весь цикл зажигания, но может вернуться в работу после перезапуска автомобиля. Клиенты могут испытывать эти условия во время последовательных циклов зажигания. Если произойдет потеря усиления, ручное управление рулевой системой полностью сохранится, однако потребуется увеличенное усилие на рулевом колесе, особенно на низких скоростях, что потенциально может увеличить риск ДТП.



Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах будет выполнена замена рулевой рейки в сборе.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

ООО "Джи Эм Авто" является официальным представителем изготовителя Chevrolet на российском рынке.





"AK&M" от 19.06.2019