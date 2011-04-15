Росавиация назвала основные причины снижения пассажиропотока "Домодедово" в 2015-2018 годах

Росавиация назвала основные причины снижения производственных показателей аэропорта "Домодедово" в 2015-2018 годах. Об этом говорится в сообщении ведомства в связи с информацией, опубликованной Счётной палатой РФ о реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта.



Основная причина снижения производственных показателей аэропорта "Домодедово" в 2015-2018 годах обусловлена прекращением полётов российских авиаперевозчиков из аэропорта.



Так, в 2015 году прекратил полёты крупнейший российский перевозчик "Авиакомпания "Трансаэро". В 2016 году прекратила полёты авиакомпания "Оренбургские авиалинии", ее пассажиропоток составил в 2015 году 1.9 млн пассажиров. В 2017 году прекратила полёты авиакомпания "Вим-Авиа", в 2017 году пассажиропоток авиакомпании "Вим-Авиа" в аэропорту "Домодедово" составил 1.75 млн пассажиров. Также в конце 2018 года крупнейший российский чартерный перевозчик Azur Air осуществил перевод всех своих московских рейсов из "Домодедово" в аэропорты "Внуково" и "Шереметьево".



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объёма в Москве составляет 46%. Из "Домодедово" выполняют полёты 83 авиакомпании по 239 направлению по всему миру, 84 из которых уникальны для московского региона. Среди партнёров - 40 зарубежных авиакомпаний, 27 российских и 16 авиаперевозчиков стран СНГ.



Пассажиропоток "Домодедово" в 2018 году составил 29.4 млн. На международных воздушных линиях трафик в 2018 году составил 13.3 млн человек, на внутренних воздушных линиях - 16.1 млн человек. Отмечается, что за год число пассажиров выросло на 3% по сравнению с предыдущим годом (без учёта перевозчиков, прекративших полёты). В 2017 году вырос на 7.6% по сравнению с 2016 годом, составив 30.7 млн.





"AK&M" от 19.06.2019