Сотрудникам АВТОВАЗа поднимут зарплату на 7%. Об этом говорится в сообщении профсоюза компании.



"По обращению профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа (профсоюза АСМ РФ) принято решение об увеличении тарифных ставок и окладов работникам общества с 1 июля 2019 года на 7%", - говорится в сообщении.



Профсоюзный комитет совместно с администрацией АВТОВАЗа рассмотрел и согласовал вопрос об индексации заработной платы на заседании согласительной комиссии 18 июня.



Предложение профсоюзного комитета основывалось на производственно-хозяйственных и экономических показателях предприятия, прогнозах по инфляции в 2019 году и росте прожиточного минимума по Самарской области. Приоритетными вопросами при этом были отмечены сохранение занятости, улучшение условий труда и повышение покупательной способности заработной платы работников.



АВТОВАЗ (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год.



Чистая прибыль АВТОВАЗа по РСБУ в первом полугодии 2018 года составила 486 млн руб. против убытка в 6.597 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 34.41% до 140.01 млрд руб. со 104.164 млрд руб., прибыль от продаж составила 3.643 млрд руб. против убытка в 1.894 млрд руб. за аналогичный период 2017 года, прибыль до налогообложения - 1.033 млрд руб. против убытка в 7.283 млрд руб.



Прибыль АВТОВАЗа по МСФО за 2018 год составила 5.861 млрд руб. против убытка 9.662 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 11%, до 283.127 млрд руб. с 225.648 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 8.342 млрд руб. против убытка 10.063 млрд руб. Операционная прибыль составила 15.617 млрд руб. против убытка 643 млн руб.



"AK&M" от 19.06.2019