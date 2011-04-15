Госдума одобрила льготы по НДФЛ для воспользовавшихся ипотечными каникулами

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в Налоговый кодекс, освобождающие граждан, воспользовавшихся правом на ипотечные каникулы, от уплаты НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе "ипотечных каникул".



В соответствии с Налоговым кодексом "ипотечные каникулы" - это материальная выгода, поскольку налогоплательщик экономит на процентах за пользование банковскими средствами. При этом такой доход облагается максимальной ставкой НДФЛ.





"AK&M" от 19.06.2019