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19/06/2019
15:54

Госдума одобрила льготы по НДФЛ для воспользовавшихся ипотечными каникулами

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в Налоговый кодекс, освобождающие граждан, воспользовавшихся правом на ипотечные каникулы, от уплаты НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе "ипотечных каникул".

В соответствии с Налоговым кодексом "ипотечные каникулы" - это материальная выгода, поскольку налогоплательщик экономит на процентах за пользование банковскими средствами. При этом такой доход облагается максимальной ставкой НДФЛ.


"AK&M" от 19.06.2019
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