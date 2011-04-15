Инвестиции в строительство социальных объектов в ТиНАО составили около 3 млрд руб.

Девелоперы ежегодно инвестируют в строительство социальных объектов в Новой Москве порядка 3 млрд руб., сообщил руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"С 2012 по конец 2018 года на внебюджетные средства было построено 11 школ, 31 детский сад и 9 поликлиник. За 2019-2021 годы инвесторы планируют ввести ещё 36 социальных объектов", - рассказал В.Жидкин.



По его словам, за год девелоперы инвестируют в строительство недвижимости в Новой Москве около 100 млрд руб.



"Нет никаких опасений, что с переходом на эскроу-счета могут возникнуть проблемы с внебюджетным финансированием строительства социальных объектов", - отметил руководитель департамента.



В этом году общие инвестиции в градостроительное развитие ТиНАО составят 200 млрд руб., где половина - это средства из бюджета города.



"По поручению мэра Сергея Собянина столичный бюджет масштабно финансирует развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в ТиНАО. За короткое время здесь уже начали функционировать четыре станции московского метрополитена, еще четыре откроются в ближайшие дни", - заключил В.Жидкин.



Напомним, 13 июня мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по тоннелю на втором участке автодороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Уникальность магистрали в том, что она интегрирована с участком Сокольнической линии метро "Саларьево - Коммунарка".



Это первый опыт строительства совмещенной автотрассы и линии метро в Москве. Пути метро проходят посередине дороги. Выходы из станций расположены на обеих сторонах автомагистрали.



Трасса Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе свяжет четыре вылетные магистрали - Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Она станет дублёром юго-западной и южной части МКАД. Длина новых дорог с учётом развязок составит около 87 км.



Одновременно со вторым участком магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе завершено строительство путепровода на пересечении трассы с будущей магистральной улицей МКАД - Коммунарка - Остафьево. Его длина 293 м.



Как сообщалось ранее, для Новой Москвы проектируют ещё 140 км дорог и порядка 117 км строится.



"AK&M" от 19.06.2019