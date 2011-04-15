Правительство внесло в Госдуму законопроект, освобождающий от НДС ввозимые в РФ гражданские воздушные суда

Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, освобождающий от НДС ввозимые на территорию России гражданские воздушные суда, которые подлежат регистрации в Российском открытом реестре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.



Предусматривается также освобождение от обложения НДС ввоза авиационных двигателей, запасных частей и комплектующих изделий, используемых для строительства, ремонта или модернизации на территории России гражданских воздушных судов.





"AK&M" от 19.06.2019