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19/06/2019
16:43

Инфляция за неделю, с 11 по 17 июня, снова была нулевой

Инфляция за неделю, с 11 по 17 июня 2019 года, снова была нулевой. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.

С начала июня потребительские цены также не изменились, с начала года - выросли на 2.4%.

За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 0.7%, рыбу мороженую, сосиски, сардельки, рис, вермишель, чай и соль - на 0.2%.

Цены на яйца куриные снизились на 1.3%, сахар-песок - на 0.8%, баранину - на 0.4%, свинину - на 0.2%, колбасу вареную - на 0.1%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1.2%, в том числе на капусту белокочанную - 13.5%, помидоры - 9.8%, огурцы - 6.3%, лук репчатый - 2.7%.

В то же время картофель стал дороже на 4.6%, яблоки - на 1.5%, морковь - на 0.6%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0.1%, на дизельное топливо - практически не изменились.


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