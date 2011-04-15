Участок Филёвской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" закроют на выходные

В ближайшие выходные, 22 и 23 июня, будет приостановлено движение поездов на участке Филёвской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.



Временные ограничения необходимы для выполнения работ по реконструкции наземного участка. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 24 июня, в 05:30 MSK.



В субботу и воскресенье, 22 и 23 июня, для пассажиров будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская". Станция "Киевская" Филёвской линии будет открыта: пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку с неё на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" в эти выходные будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.



Закрытие необходимо для реконструкции инфраструктуры наземного участка Филёвской линии. Чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров, для ремонта специально выбрали выходные. В эти дни станциями наземного участка Филёвской линии пользуются в полтора раза меньше пассажиров, чем в будни.



В период закрытия строители продолжат монтажные и отделочные работы в вестибюлях станций "Филёвский парк" и "Багратионовская". Под платформами станций они заменят более 200 м кабелей, смонтируют новые трубопроводы и проведут электромонтажные работы в пассажирской зоне. Работники метро поменяют свыше 250 шпал и проведут выправку стрелочных переводов, переборку узлов и стыков контактного рельса, а также изолирующих стыков. На участке длиной почти 8.5 тыс. м произведут регулировку подвески контактного рельса. Всего в этом технологическом "окне" будут участвовать более 1 тыс. работников метро и строителей.



Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8.5 млн пассажиров.



Ежедневно по 15 линиям метрополитена (включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Московскую монорельсовую транспортную систему), общей протяжённостью более 445 км (более 386 км - метро, 54 км - МЦК, 5 км - Монорельсовая система) с 265 станцией (228 станции метро, 31 станция МЦК и 6 станций монорельса) пропускается более 12 тыс. поездов.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская", "Выхино", "Новокосино", "Новогиреево", "Домодедовская", "Бауманская", "Тёплый стан", "Щёлковская", через которые ежедневно проходят от 85 до 150 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 19.06.2019