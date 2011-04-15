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19/06/2019
17:18

Государственные и муниципальные органы ЮФО зарегистрируются в реестре операторов персональных данных

На заседании Совета по информационной безопасности и информатизации при полномочном представителе президента Российской Федерации высшие исполнительные органы власти Южного федерального округа приняли решение о предоставлении в Роскомнадзор сведений, необходимых для ведения Реестра операторов персональных данных. Об этом сообщил Роскомнадзор.

В заседании приняли участие представители высших исполнительных органов субъектов Южного федерального округа, Управления ФСБ России по Ростовской области, Управления ФСТЭК России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, главные федеральные инспекторы субъектов Южного федерального округа и другие.

Также участникам встречи было рекомендовано рассмотреть вопрос о подписании Кодекса добросовестных практик. Этим, по словам представителя Роскомнадзора, они выразят готовность по формированию безопасного информационного пространства и культуры поведения в Сети.


"AK&M" от 19.06.2019
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