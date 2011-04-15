Ингосстрах выплатил 2.9 млн руб. владельцу дома, пострадавшего от пожара

Ингосстрах выплатил собственнику дома в Хостинском районе Сочи 2.9 млн руб. по факту пожара, повредившего жилое строение и уничтожившего пристройку. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл в мае 2019 года. Причиной пожара стало возгорание кровли трёхэтажного дома, общая площадь горения составила 100 кв. м. В результате действия огня дом получил повреждения, а хозяйственная пристройка была уничтожена.



Имущество клиента обеспечено страховой защитой на сумму 5.5 млн руб. Программа страхования предусматривает защиту от пожара, повреждений водой, удара молнии, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, аварии, взрыва. Договор заключен на 1 год.



"Страхование имущества – едва ли не единственный финансовый инструмент, способный защитить владельца от негативных событий с недвижимостью. И оно достаточно востребовано в Сочи – статистика показывает, что страховые случаи с частными домами происходят регулярно, нанося многомиллионный ущерб. – комментирует Сергей Шахрайчук, директор филиала Ингосстраха в городе Сочи. На фоне этих событий растёт финансовая грамотность населения – собственники жилья видят последствия страховых событий, и все чаще обращаются к страховщикам. Наш клиент, к примеру, застраховал своё имущество буквально за два месяца до наступления события и смог обезопасить себя от серьёзных финансовых трудностей".



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 19.06.2019