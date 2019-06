Сооружение "Северного потока-2" и "Турецкого потока" идёт по графику

Сооружение газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" ведётся в соответствии с графиками. Об этом говорится в сообщении Газпрома, правление которого рассмотрело ход реализации проектов строительства экспортных газопроводов.



На сегодняшний день в Балтийском море уложено около 1.45 тыс. км "Северного потока - 2" - свыше 59% от протяжённости трубопровода. В настоящее время укладка ведётся в водах Финляндии. Кроме того, продолжается сооружение береговых объектов на российском и германском участках.



На территории России Газпром продолжает масштабную работу по развитию Северного газотранспортного коридора, в том числе для обеспечения подачи газа в "Северный поток - 2".



В частности, ведётся сооружение компрессорных цехов на газопроводах "Бованенково - Ухта - 2" и "Ухта - Торжок - 2". В рамках проекта строительства газотранспортных мощностей в Северо-Западном регионе на участке от Грязовца до компрессорной станции (КС) "Славянская" сварено 858 из 876 км линейной части, запланированной к вводу в текущем году. В завершающей стадии находятся работы на КС "Славянская".



Участники заседания обсудили ход реализации проекта "Турецкий поток". Завершена укладка морской части газопровода по дну Черного моря. Полностью готовы к началу эксплуатации КС "Русская" и участок берегового примыкания в России, где на данный момент проводятся пуско-наладочные работы. Одновременно ведется сооружение приемного терминала в Турции - выполнено более 80% строительно-монтажных работ.



Правление поручило профильным подразделениям продолжить работу по реализации проектов.



"Северный поток - 2" - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. В 2017 году компания Nord Stream 2 AG подписала с ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта в объеме 50% от его общей стоимости.



"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15.75 млрд куб. м газа в год.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



"AK&M" от 19.06.2019