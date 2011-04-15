Smartavia открыла рейс по маршруту Москва - Улан-Удэ

Авиакомпания Smartavia в рамках летнего расписания открыла регулярный рейс по маршруту Москва - Улан-Удэ. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



Первый полёт на новом для авиакомпании направлении был успешно выполнен сегодня, 19 июня 2019 года, на авиалайнере Boeing 737-800 в компоновке full-economy class. На рейсе из московского аэропорта "Домодедово" в аэропорт Улан-Удэ совершили перелёт 167 пассажиров, а в обратном направлении - 181 пассажир, что соответствует почти 100% загрузке.



Smartavia будет выполнять на данном маршруте полёты с периодичностью четыре раза в неделю.



На этом направлении действуют субсидируемые тарифы. Авиабилеты по таким тарифам от 6.2 тыс. руб. могут приобрести дети и молодежь в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, а также многодетные семьи, инвалиды и их сопровождающие.



Авиакомпания Nоrdavia - regional airlines (АО "Нордавиа - региональные авиалинии", или "Нордавиа") выполняет регулярные и чартерные перевозки под торговой маркой Smartavia и кодом 5N более чем в 50 российских и зарубежных аэропортов.



В парке авиакомпании 12 самолётов Boeing 737-500, -700, и -800.



В 2018 году авиакомпания перевезла 1.19 млн пассажиров.

Основной акционер авиакомпании - российская компания Sky Invest.



В марте 2019 года авиакомпания "Нордавиа" объявила о переходе на использование нового названия Smartavia в рамках ребрендинга. Smartavia зарегистрирована в Архангельске и, кроме столицы Поморья, использует в качестве базовых еще два аэропорта - "Пулково" в Санкт-Петербурге и "Домодедово" в Москве.





"AK&M" от 19.06.2019