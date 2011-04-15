На западе Москвы заселяют девять домов по реновации

Девять стартовых домов в районах Можайский, Проспект Вернадского, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское на западе Москвы переданы для переселения по программе реновации, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



По его словам, в новостройки переезжают жители 15-ти пятиэтажек. Для жителей четырех домов на улице Гродненская, 7 и 9, а также улице Красных Зорь, 23 и 25, переезд успешно завершен.



Всего в Западном округе по программе реновации переселяются 1266 семей, пояснил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.



"Уже 894 семьи, то есть более 70%, заключили договоры с нашим департаментом. Кроме того, 35 семей приглашены для заключения договоров в ближайшее время", - сказал М.Гаман.



По словам руководителя Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, в стадии строительства в ЗАО находятся девять домов на 1144 квартиры.



"До конца года планируем выйти ещё на четыре площадки для возведения домов по реновации. Кроме того, 12 новостроек площадью 138.6 тыс. кв. м на 2461 квартиру введены в эксплуатацию ранее. Семь домов находятся в проектировании, ещё четыре объекта начнут проектировать в III квартале года. С момента старта программы реновации в ЗАО снесено четыре пятиэтажки", - уточнил А.Бочкарев.



Всего на западе столицы в программу реновации включено 558 домов, утверждены 32 стартовые площадки.



Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5173 дома.



Уже утвержден адресный список из 323 стартовых площадок с потенциалом строительства более 4.6 млн кв. м недвижимости во всех округах Москвы. Список будет пополняться.



Переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.



"AK&M" от 19.06.2019