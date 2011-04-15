В Курской области будет реализовано 98 проектов, инициированных местными жителями, сообщила пресс-служба администрации региона.



Эта работа будет вестись в рамках программы "Народный бюджет". Из региональной казны на решение вопросов, предложенных гражданами, будет направлено более 107 млн руб. Это позволит профинансировать 98 проектов. Приём заявок от муниципальных образований на реализацию проектов в рамках "народного бюджета" на 2020 год продлится до 28 июня 2019 года. По вопросам участия в проекте необходимо обращаться в органы местного самоуправления.



Как рассказали в региональном комитете финансов, благодаря программе поддержки местных инициатив в Курской области с 2017 года уже воплощены в жизнь 76 проектов. Традиционно куряне отдают предпочтение проектам по обустройству мест массового отдыха, организации спортивных и детских площадок и ремонту автомобильных дорог.





"AK&M" от 19.06.2019