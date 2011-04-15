Дайджест газеты "Коммерсант" от 20 июня 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 20 июня 2019 года.



РОССИЙСКОМУ ВИНУ СДАЮТ КАРТУ

РЕСТОРАТОРАМ МОГУТ ПЕРЕПИСАТЬ МЕНЮ



В правительстве придумали, как дополнительно поддержать российских виноделов. Как стало известно "Ъ", вице-премьер Алексей Гордеев поручил проработать возможность обязать рестораторов выделять местные вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. В Минсельхозе идею поддерживают. Виноделы надеются, что это поможет преодолеть предубеждение относительно качества российских вин.





ЧЕКИСТОВ ЭТАПИРУЮТ СО СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА

ОФИЦЕРЫ ПРИЗНАЛИ ВИНУ И ПОЛУЧИЛИ НЕБОЛЬШИЕ СРОКИ



Как стало известно "Ъ", Московский окружной военный суд (МОВС) в особом порядке рассмотрел дело бывших сотрудников управления "М" ФСБ майора Сергея Никитюка и капитана Константина Струкова, обвиняемых в особо крупном мошенничестве. Оперативники спецслужбы занимались выявлением злоупотреблений и хищений во ФСИН, но год назад были задержаны своими коллегами по подозрению в захвате активов столичного предприятия, владевшего небольшим строительным рынком. В ходе следствия оба полностью признали свою вину, хотя в их окружении не исключают, что причиной уголовного преследования могла стать месть со стороны ранее изобличенных чекистами коррупционеров. В итоге бывшие оперативники получили три с половиной и три года колонии соответственно, что позволяет им подать ходатайства об условно-досрочном освобождении уже в ближайшее время.





ПОДБРОС НЕ ПО АДРЕСУ

ПОЛИЦЕЙСКИХ ОБВИНЯЮТ В ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ДЕЛУ О НАРКОТИКАХ





Как стало известно "Ъ", вчера после допроса СКР был задержан экс-начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления (МУ) МВД России "Раменское" подполковник полиции Дмитрий Понкратов. Офицера следствие считает организатором преступной группы, которая сфабриковала в 2017 году уголовное дело против местного жителя, подбросив ему дозу амфетамина. В ходе расследования ранее были арестованы трое бывших подчиненных господина Понкратова, включая его заместителя. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по уголовному делу, а экс-главе антинаркотического подразделения "Раменского", кроме того, инкриминируют и хранение наркотиков. Подполковник вину не признает, между тем двое бывших оперативников пошли на сотрудничество со следствием. По данным "Ъ", будет решаться вопрос об избрании меры пресечения господину Понкратову.





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"AK&M" от 20.06.2019