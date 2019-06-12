ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 20 июня, в размере 63.9794 руб. против 64.3352 руб. на 19 июня.





Курс доллара США за последние 5 дней:



19.06.19 - 64.3352 руб.

18.06.19 - 64.3187 руб.

15.06.19 - 64.4326 руб.

14.06.19 - 64.6314 руб.

12.06.19 - 64.5158 руб.

















































































































































































































































































"AK&M" от 19.06.2019