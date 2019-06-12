ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 20 июня, в размере 71.6377 руб. против 72.2291 руб. на 19 июня.





Курс евро за последние 5 дней:



19.06.19 - 72.2291 руб.

18.06.19 - 72.1077 руб.

15.06.19 - 72.6993 руб.

14.06.19 - 73.0141 руб.

12.06.19 - 73.0448 руб.



































































































































"AK&M" от 19.06.2019