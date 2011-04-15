Повтор! Инфляция за неделю, с 11 по 17 июня, снова была нулевой

Инфляция за неделю, с 11 по 17 июня 2019 года, снова была нулевой. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



С начала июня потребительские цены также не изменились, с начала года - выросли на 2.4%.



За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 0.7%, рыбу мороженую, сосиски, сардельки, рис, вермишель, чай и соль - на 0.2%.



Цены на яйца куриные снизились на 1.3%, сахар-песок - на 0.8%, баранину - на 0.4%, свинину - на 0.2%, колбасу варёную - на 0.1%.



Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1.2%, в том числе на капусту белокочанную - 13.5%, помидоры - 9.8%, огурцы - 6.3%, лук репчатый - 2.7%.



В то же время картофель стал дороже на 4.6%, яблоки - на 1.5%, морковь - на 0.6%.



Цены на бензин автомобильный выросли на 0.1%, на дизельное топливо - практически не изменились.





"AK&M" от 19.06.2019