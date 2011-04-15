Повтор! Кабмин запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции

Правительство РФ изменило порядок формирования индексов платы за коммунальные услуги. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В соответствии с постановлением, сокращён список оснований для установления по муниципальному образованию индексов, превышающих индекс по субъекту Федерации более чем на величину отклонения по этому субъекту.



Цель принятого решения - исключить возможность необоснованного роста платы, которую физлица вносят за коммунальные услуги.



"Я подписал постановление, которое позволит более жёстко контролировать цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции. Это постановление "О внесении изменений в Основы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги"", - заявил Д.Медведев, слова которого приводятся в сообщении.



Сейчас, по его словам, для субъектов Федерации устанавливаются предельные индексы роста платы за коммуналку. Они в свою очередь определяют их для муниципалитетов. При этом есть ряд оснований, которые позволяют эти индексы превышать, и далеко не все эти основания справедливы.



Теперь таких оснований стало меньше в соответствии с этим документом. Тарифный дисбаланс уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей. Кроме того, регионы будут обязаны согласовывать эти превышения индексов с Федеральной антимонопольной службой, - подчеркнул премьер-министр.





"AK&M" от 19.06.2019