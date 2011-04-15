Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20/06/2019
10:43

Нефтяные котировки продолжают уверенно расти

Нефтяные котировки продолжают уверенно расти в ходе утренних торгов четверга, чему способствует целый ряд факторов, говорится в обзоре Nordea.

Поддержку ценам на нефть оказывают вчерашние результаты заседания ФРС. Американский регулятор отметил готовность снизить ставку, если ситуация в экономике США продолжит ухудшаться. Такая риторика ФРС позитивно влияет на динамику всего блока рисковых активов и на динамику нефтяных цен.

Кроме того, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на более чем 3 mb, о чем вчера сообщило Минэнерго США. Накануне также стало известно, что страны ОПЕК+ согласовали дату проведения встречи, на которой будет решаться судьба сделки по сокращению нефтедобычи до конца 2019 года.

Министерское заседание ОПЕК состоится 1 июля, 2 июля пройдет встреча представителей ОПЕК+. Наконец, позитивно на рынок нефти влияет сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В результате, фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $63.5/bbl, WTI - $55.5/bbl. Сегодня нефтяные котировки попытаются закрепиться на этих комфортных уровнях.


"AK&M" от 20.06.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100