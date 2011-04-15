Нефтяные котировки продолжают уверенно расти в ходе утренних торгов четверга, чему способствует целый ряд факторов, говорится в обзоре Nordea.



Поддержку ценам на нефть оказывают вчерашние результаты заседания ФРС. Американский регулятор отметил готовность снизить ставку, если ситуация в экономике США продолжит ухудшаться. Такая риторика ФРС позитивно влияет на динамику всего блока рисковых активов и на динамику нефтяных цен.



Кроме того, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на более чем 3 mb, о чем вчера сообщило Минэнерго США. Накануне также стало известно, что страны ОПЕК+ согласовали дату проведения встречи, на которой будет решаться судьба сделки по сокращению нефтедобычи до конца 2019 года.



Министерское заседание ОПЕК состоится 1 июля, 2 июля пройдет встреча представителей ОПЕК+. Наконец, позитивно на рынок нефти влияет сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В результате, фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $63.5/bbl, WTI - $55.5/bbl. Сегодня нефтяные котировки попытаются закрепиться на этих комфортных уровнях.





"AK&M" от 20.06.2019