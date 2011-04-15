ФРС сохранила базовую процентную ставку в 2.25-2.5%. Как отмечает эксперт по международным рынкам БКС Брокер Оксана Холоденко, 9 из 10 участников голосования высказались в пользу этого решения. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард проголосовал за снижение ставки на 0.25 процентных пункта (п.п.). Риторика регулятора смягчилась, хотя участники рынка надеялись на большее.



ФРС охарактеризовала состояние американской экономики, как умеренный рост. В начале мая рост был назван солидным. Действительно, в I квартале ВВП США вырос на 3,1% (кв/кв). Динамику показателя во II квартале известный своими гибкими прогнозами ФРБ Атланты (сервис GDPNow) оценивает в +2%. Рынок труда ФРС назвала солидным, хотя в мае число занятых вне сельхоз. секторе увеличилось лишь на 75 тыс. при нормальной динамике в +200 тыс., подчеркивает эксперт.



Было отмечено нахождение инфляции ниже 2% таргета регулятора. В апреле любимый показатель регулятора - ценовой индекс потребительских расходов (PCE Price Index) - продемонстрировал рост в 1.5% годовых, а базовая версия индекса (очищенная от еды и энергоносителей) увеличилась на 1.6%. Более свежие данные - в мае потребительская инфляция составила 1.8% годовых по сравнению с апрельскими 2%, инфляция производителей также замедлилась.



Помимо этого, ФРС указала на снижения инфляционных ожиданий, базирующихся на динамике финансовых активов. Согласно сегменту облигаций, защищенных от инфляции (TIPS), инфляционные ожидания в США на ближайшие 5 лет составляют менее 1.8% годовых. Еще в сентябре наблюдались 2.3%.



Федрезерв ожидает устойчивый рост экономической активности, сильные показатели рынка труда и инфляцию в районе 2% целевого ориентира в качестве наиболее вероятного сценария развития событий. Однако было отмечено усиление неопределенности. ФРС будет оценивать ситуацию и готова предпринимать меры для поддержки экономической активности.



Из стейтмента была убрана фраза о "терпении" в вопросе корректировки политики. В процессе принятия решений регулятор будет ориентироваться на широкий спектр информации, включая рынок труда, инфляцию и инфляционные ожидания, ситуацию на финансовых и "зарубежных" рынках. Очевидно, что последний фактор будет включать в себя состояние мировой экономики и развитие событий вокруг торгового противостояния между США и Китаем.



Вопреки ожиданиям рынка, который закладывал 2-3 этапа снижения ключевой ставки в этом году, новый медианный прогноз Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) указывает на сохранение ставки неизменной до конца года. Однако разброс мнений был широким. Восемь участников комитета высказались за 1-2 этапа снижения ставки в этом году, остальные девять - за отсутствие изменений. Долгосрочный ориентир ФРС по ставке был снижен с 2.8% до 2.5%, сообщает эксперт.



Прогноз по приросту ВВП на 2020 год был немного улучшен - с 1.9% до 2%. Однако оценка инфляции на следующий год была снижена с 2 до 1.9% годовых, согласно общему ценовому индексу потребительских расходов.



В ходе пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что многие представители регулятора видят рост числа доводов в пользу снижения процентных ставок. Многие ожидают более медленного движения инфляции к 2% ориентиру, чем предполагалось ранее. Федрезерв будет использовать монетарные инструменты так, чтобы поддержать рост экономики, заявил Д.Пауэлл. Глава ФРС отметил новостной фон вокруг внешней торговли, имея ввиду усилившиеся риски торговых войн. По словам Пауэлла, риски того, что регулятор будет слишком долго ждать, прежде чем внести изменения в кредитно-денежную политику, сейчас незначительны.



"AK&M" от 20.06.2019