"Газпром нефть" подтвердила коммерческие перспективы Чонского проекта

"Газпромнефть-ГЕО", дочерняя компания "Газпром нефти", пробурила вторую горизонтальную скважину на Игнялинском месторождении в Иркутской области. Об этом говорится в сообщении компании.



Коммерческий приток нефти более чем в два раза превысил дебит построенной в прошлом году первой скважины. В 2020 году проект освоения Чонских месторождений перейдет в стадию опытно-промышленной разработки.



Вторая горизонтальная скважина была пробурена на Игнялинском лицензионном участке в рамках работ по подготовке к освоению запасов группы Чонских месторождений. В результате 10-стадийного гидроразрыва пласта был получен коммерческий приток нефти свыше 250 т в сутки. Это более чем в 2 раза превысило дебит построенной в 2018 году первой горизонтальной скважины, ежесуточная добыча с которой составила около 120 т. Результаты бурения новой скважины подтверждают эффективность выбранных подходов к разработке Игнялинского нефтегазоконденсатного месторождения и коммерческие перспективы Чонского проекта.



Рентабельное освоение залежей группы Чонских месторождений осложняется их аномальным геологическим строением и широкой географией залегания углеводородов. Строительству второй добывающей скважины на Игнялинском лицензионном участке предшествовала масштабная работа по интерпретации большого массива сейсмических данных.



"Газпром нефтью" в технологическом партнерстве с Schlumberger была сформирована глубинно-скоростная модель Игнялинского участка. Она учитывает особенности и историю тектонического развития нефтеносного региона. Получение промышленных притоков нефти доказало точность геологической модели, отражающей строение пластов и расположение ключевых нефтеносных зон на осваиваемых участках. В настоящее время "Газпром нефть" продолжает работу над созданием сейсмогеологических моделей карбонатных пластов всех активов Чонского проекта, а также моделей терригенных пластов Тымпучиканского и Вакунайского участков.



В рамках Чонского проекта "Газпром нефть" занимается освоением Игнялинского, Тымпучиканского и Вакунайского лицензионных участков, расположенных на границе Иркутской области и Республики Саха (Якутия). Участки Чонской группы расположены в 100 км от трубопровода Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО). Общие геологические запасы месторождений Чонского проекта насчитывают более 1 млрд т нефти и около 300 млрд кубометров природного газа.



Площадь Игнялинского лицензионного участка - 2153 кв. км. Начальные извлекаемые запасы месторождения по категории С1+С2 составляют 67.8 млн тонн нефти и 45.4 млрд кубометров газа. Первая партия нефти с Игнялинского участка в ВСТО была поставлена в феврале 2018 года. Ввод месторождения в полномасштабную разработку ожидается в 2024 году. В 2018 году на Игнялинском месторождении была пробурена первая горизонтальная скважина, с которой после проведения многостадийного гидроразрыва пласта был получен коммерческий приток нефти.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.



"AK&M" от 20.06.2019