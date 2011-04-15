В мае продолжилось замещение валютных корпоративных кредитов рублёвыми

Прирост активов банковского сектора в мае 2019 года составил 0.5%, в результате рост за февраль-май позволил компенсировать январское сокращение, произошедшее из-за изменения подходов к учёту отдельных операций. Об этом сообщается в материалах Банка России.



Основное увеличение кредитования обеспечил розничный сегмент. Темп прироста кредитов физическим лицам, хотя и замедлился по сравнению с мартом-апрелем текущего года, в мае составил 1.6% (в мае 2018 года – 2%).



Продолжилось замещение валютных корпоративных кредитов рублёвыми: за май валютные кредиты в долларовом эквиваленте сократились на 0.4%; рублёвые, напротив, выросли на 0.2%.



"AK&M" от 20.06.2019