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20/06/2019
12:24

В мае продолжилось замещение валютных корпоративных кредитов рублёвыми

Прирост активов банковского сектора в мае 2019 года составил 0.5%, в результате рост за февраль-май позволил компенсировать январское сокращение, произошедшее из-за изменения подходов к учёту отдельных операций. Об этом сообщается в материалах Банка России.

Основное увеличение кредитования обеспечил розничный сегмент. Темп прироста кредитов физическим лицам, хотя и замедлился по сравнению с мартом-апрелем текущего года, в мае составил 1.6% (в мае 2018 года – 2%).

Продолжилось замещение валютных корпоративных кредитов рублёвыми: за май валютные кредиты в долларовом эквиваленте сократились на 0.4%; рублёвые, напротив, выросли на 0.2%.

"AK&M" от 20.06.2019
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