Объём вкладов физических лиц за май почти не изменился, с начала года вырос на 2.8%. Об этом сообщается в материалах Банка России.



Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте за месяц выросла до 21.3% с 21.1% по состоянию на 1 мая. При этом влияние валютной переоценки на динамику данного показателя было несущественным).



За месяц рублёвые средства организаций в банках выросли на 2.5%, валютные - сократились на 0.2%. Доля иностранной валюты в депозитах и средствах организаций на счетах снизилась на 0.5 п.п. до 37.1% с исключением влияния динамики валютного курса.







"AK&M" от 20.06.2019