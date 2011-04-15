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20/06/2019
12:41

Объём вкладов физических лиц за май почти не изменился

Объём вкладов физических лиц за май почти не изменился, с начала года вырос на 2.8%. Об этом сообщается в материалах Банка России.

Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте за месяц выросла до 21.3% с 21.1% по состоянию на 1 мая. При этом влияние валютной переоценки на динамику данного показателя было несущественным).

За месяц рублёвые средства организаций в банках выросли на 2.5%, валютные - сократились на 0.2%. Доля иностранной валюты в депозитах и средствах организаций на счетах снизилась на 0.5 п.п. до 37.1% с исключением влияния динамики валютного курса.



"AK&M" от 20.06.2019
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