ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 21 июня в размере 63.3877 руб. против 63.9794 руб. на 20 июня.





Курс доллара США за последние 5 дней:



20.06.19 - 63.9794 руб.

19.06.19 - 64.3352 руб.

18.06.19 - 64.3187 руб.

15.06.19 - 64.4326 руб.

14.06.19 - 64.6314 руб.



















































































































































































































































































"AK&M" от 20.06.2019